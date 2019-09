Türkische Militärs erlernen S-400-Steuerung bei St. Petersburg

Nach dem Erwerb von russischen Flugabwehrsysteme S-400 durch Ankara hat nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums nun die Ausbildung türkischer Militärs für die Steuerung dieser Waffen in der Stadt Gattschina bei St. Petersburg begonnen.

„Im Rahmen des Projekts S-400 hat in der russischen Stadt Gattschina ein Training begonnen, an dem Personal der (türkischen) Luftwaffe teilnimmt“, heißt es in einer Twitter-Mitteilung des Ministeriums.

Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 4 сентября 2019 г.

​Laut dem Chef des S-400-Herstellers „Almas-Antei“, Jan Nowikow, wird die Ausbildung der türkischen Soldaten vom 1. September 2019 bis zum 2. Januar 2020 dauern.

Der Kauf der neuesten russischen Flugabwehrsysteme S-400 durch die Türkei löste Kontroversen zwischen Ankara und Washington aus: Die USA forderten, auf den Deal zu verzichten und stattdessen US-amerikanische Patriot-Systeme zu erwerben. Mitte Juli schloss Washington als Druckmittel die Türkei einseitig vom F-35-Produktionsprogramm aus, was jedoch an der Haltung von Ankara nichts änderte. Ende August zog Washington sein Patriot-Angebot an Ankara zurück.

Die Lieferung von russischen S-400-Systemen in die Türkei begann am 15. Juli. Danach bezeichnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan diese Systeme als das leistungsstärkste Luftabwehrsystem der Welt. Die zweite S-400-Batterie soll bis Ende September an Ankara geliefert werden.

asch/gs/sna