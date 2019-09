Kater vs. Schlange: Kampf auf Leben und Tod gefilmt – Video aus Russland

In der russischen fernöstlichen Region Primorje ist es zu einer dramatischen Szene aus dem Tierleben gekommen. Augenzeugen filmten, wie ein Kater und eine Schlange miteinander kämpften. Die Frage war nur: Wer gewinnt?

Der Vorfall ereignete sich russischen Medienberichten zufolge in der Stadt Bolschoi Kamen. Im Video ist deutlich zu sehen, wie das Reptil den Kater versucht zu beißen, aber der Stubentiger weicht aus und beißt das Kriechtier in den Nacken. Danach nahm der Sieger die Beute in den Mund und ging davon.

Viele User waren von der Aktion des Katersund froh, dass ihm nichts zugestoßen war.

„Das war keineswegs sein erster Fang!“, kommentierte der User Gleb Letov auf YouTube.

„Der Kater ist ein Kämpfer.“, beschrieb das Video ein Nutzer.

„Unglaublicher Kater!“, hieß in einem anderen Kommentar.

