Es geht auch ohne Satelliten: Russische Fachleute entwickeln Ortungssystem für Menschen

Demnach können durch die Installation des Systems in einem Gebäude oder an einem bestimmten Ort beispielsweise die Bewegungen von Personal mit einer Genauigkeit von zehn Zentimetern verfolgt werden. Zudem könnten nicht autorisierte Maschinenreparaturen und illegale Bewegungen in einem gesperrten Gebiet identifiziert werden.

Wie es heißt, könne das System mit dem Yandex.Maps, also einem Online-Geodatendienst des russischen Unternehmens Yandex, sowie mit jeder anderen Smartphone-Kartenanwendung integriert werden.

„Tatsächlich ermöglicht es dieses System, die Position eines Objekts an jedem Ort zu bestimmen, selbst unter der Erde, wohin das Satellitensignal nicht durchdringt. Es kann mit dem ˏMap of Maraudersˊ aus Büchern über Harry Potter verglichen werden. Dabei geht es nicht nur um die Pilotentwicklung oder das Testen, sondern um die erfolgreiche Verwendung an einer Wartungsstelle eines deutschen Automobilherstellers. Der industrielle Einsatz dieser Technologie hat dazu beigetragen, die Kosten des Unternehmens bei der Wartung nur eines einzelnen Autos auf 300.000 Rubel pro Monat zu senken“, so ein „Spejstim“-Mitarbeiter gegenüber der Agentur.

Das System verwende eine universelle intelligente Telematikplattform, die es ermögliche, Informationen über mobile Objekte unter Bedingungen zu erhalten, wo keine Satellitennavigationssignale (GPS/GLONASS) empfangen werden können.

Das System könne diese Informationen sammeln, verarbeiten, speichern und unter Einsatz von Technologien zur serverübergreifenden Interaktion mit Navigations- und Informationssystemen zur Überwachung und Steuerung von mobilen Objekten übertragen.

Das System sei unter der Leitung von Alexej Smjatskich und Andrej Platonow entwickelt worden, die für die Implementierung des staatlichen Navigationssystems GLONASS verantwortlich waren.

