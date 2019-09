Europaweiter Vergleich: In welchen Ländern Alkohol zu teuer und zu günstig ist

In manchen EU-Ländern kostet es mehr als doppelt so viel als in anderen, sich ein Bier zu holen. Die höchsten Alkoholpreise wurden 2018 in Finnland verzeichnet: Dort liegt der Preisniveauindex bei 182 des EU-Schnitts. In Rumänen waren alkoholische Getränke am günstigsten zu haben. Dies teilt das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag mit.

„Beim Vergleich der Preise in den EU-Ländern mit dem EU-weiten durchschnittlichen Preisniveauindex (100) zeigen die Ergebnisse, dass die Preise für alkoholische Getränke (Alkohol, Wein und Bier) in Finnland am höchsten waren (Preisniveauindex von 182), gefolgt von Irland (177) und Schweden (152)“, heißt es in der Mitteilung der Statistikbehörde.

Zu den fünf Ländern, in denen Alkohol am teuersten ist, gehören auch Griechenland (133) und das Vereinigte Königreich (122). Dabei waren die Preise in Bulgarien und Rumänien am niedrigsten (mit einem Preisniveauindex von jeweils 74).

Unter dem europäischen durchschnittlichen Preisniveauindex liegen auch Frankreich, Litauen, Deutschland, Polen, Spanien, die Tschechische Republik und Ungarn.

