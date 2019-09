Zerstörerischer „Dorian“ erreicht Kanada: Baukran stürzt auf Hochhaus - Video

Der Hurrikan „Dorian“ hat am Samstagabend (Ortszeit) mit starken Regenfällen die Ostküste Kanadas erreicht. In der Stadt Halifax der kanadischen Provinz Nova Scotia riss er einen Baukran mit sich und ließ ihn auf ein im Bau befindliches mehrstöckiges Wohnhaus stürzen. Ein Video davon wurde in sozialen Netzwerken verbreitet.