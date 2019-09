Sahara-Sommerhitze über Frankreich: Bilanz der Todesopfer gezogen

In Frankreich sind im Juni und Juli wegen abnormer Hitze knapp 1.500 Menschen gestorben. In der Hälfte der Fälle handelte es sich um Personen älter als 75 Jahre. Das sagte die Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Sonntag in der Sendung „Questions politiques“, die live von den Radiosendern France Inter und France Info übertragen wurde.