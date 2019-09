„Kiew bot mir demonstratives Schuldbekenntnis an“ – freigelassener russischer Journalist

Der Chef des Kiewer Büros der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, Kirill Wyschinski, der Ende August in der Ukraine auf freien Fuß gesetzt worden und am Samstag in Moskau eingetroffen ist, hat in einer Pressekonferenz berichtet, wie Kiewer Behörden ihm angeboten hatten, seine Schuld demonstrativ zu bekennen.