IAA in Frankfurt: VW demonstriert ID.3 Elektroauto mit neuem Logo

Am Dienstag, dem 10. September, demonstriert Volkswagen das neue Elektroauto ID.3 mit einem neuen Firmen-Logo bei der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt. Mehr als 30.000 Autos dieses Modells wurden schon reserviert. Der Wagen erreicht die Geschwindigkeit von 420 Stundenkilometern und wird in Deutschland für unter 30.000 Euro angeboten.