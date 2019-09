Norwegen: Mysteriöse Hundekrankheit ausgebrochen – Ausbreitung nach Deutschland befürchtet

Inzwischen sind nach Angaben der norwegischen Medien 25 Hunde an der rätselhaften Krankheit gestorben. Die Hunde leiden demnach an blutigem Durchfall und Erbrechen. Noch sei völlig unklar, was der Auslöser für die Krankheitsfälle sei.

Das norwegische Veterinäramt empfiehlt Hundehaltern in dem Land, den Kontakt ihrer Tiere zu anderen Hunden einzuschränken und die Tiere an der Leine zu führen. Die meisten Hunde seien in Oslo erkrankt. Am Wochenende seien aber auch Fälle in Møre und Romsdal, Vestfold, Buskerud und Nordland bekannt geworden.

Bei drei Hunden habe man bereits zwei Bakterien namens Clostridium perfringens und Providencia alcalifaciens nachweisen können. Dies ist bislang der einzige Ansatz, der mit den erkrankten Hunden in Verbindung gebracht werden konnte.

Eine der beiden Bakterien soll auch in der Lage sein, Giftstoffe zu produzieren. Ob sie aber tatsächlich die Ursache des Ausbruchs sind, sei noch nicht abschließend geklärt.

Auch die Autopsie der betroffenen Hunde soll noch keine endgültigen Erkenntnisse über die Krankheit gebracht haben.

Die beiden Bakterienstämme können zwar auch beim Menschen vorkommen. Doch bisher soll es keine Anzeichen für eine Übertragung der Krankheit auf Menschen gegeben haben.

Der Verband Deutsche Schlittenhundesport Vereine (VDSV) in Deutschland hat unterdessen bereits eine Reisewarnung für Norwegen herausgegeben. Hunde sollten nicht nach Norwegen mitgenommen oder aus dem Land nach Deutschland gebracht werden.

