FEDOR out: russischer Roboter wird aus Raumkapsel geholt – Video

Das Video wurde auf Twitter veröffentlicht mit dem Kommentar:

„Ich bin mit der Landekapsel in die Stadt Koroljow zurückgekehrt“.

Auf dem Clip ziehen Spezialisten der russischen Weltraumraketenkorporation RKK Energija den Roboter mithilfe eines Kranes vorsichtig aus der Kapsel heraus.

Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом. pic.twitter.com/V1nKFBYqgt — FEDOR (@FEDOR37516789) 10 сентября 2019 г.

​Später wurde „Fedor“ nach eigenen Angaben in einen Koffer gelegt: „Nun liege ich im Koffer. Erwarte Anweisungen zu weiteren Prüfungen nach den Ergebnissen des Fluges“, twitterte der Roboter.

Die „Sojus-MS 14“ mitsamt Roboter war am 22. August auf eine Erdumlaufbahn gebracht worden. Fünf Tage später hat die Kapsel die internationale Raumstation ISS erreicht. Am 6. September hat „Sojus“ die Raumstation verlassen und ist am nächsten Tag in Kasachstan gelandet

Der Roboter Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research) wurde von der Forschungs-Produktions-Vereinigung „Android-Technik“ unter Mitwirkung des Russischen Fonds für aussichtsreiche Forschungen entwickelt und gebaut.

dg/gs/sna