Britisches Flugzeug spioniert nahe nordwestlicher Grenze Russlands

Das Flugzeug Boeing RC-135W mit der Bordnummer ZZ666 flog in einer Höhe von mehr als acht Kilometern über den Territorien dreier baltischer Staaten nahe den Grenzen der russischen Regionen Leningrad und Pskow.

​Danach wurde die britische Maschine über dem Territorium Polens nahe der weißrussischen Grenze und der Region Kaliningrad geortet.

17:20 мск.

Разведывательный полёт около границ Калининградской🇷🇺 области и Белоруссии. pic.twitter.com/gRK1mXqkxT — PlaneRadar (@ua4wiy_) 10 сентября 2019 г.

​

Am Abend beendete das Aufklärungsflugzeug seine Mission und flog zu seinem Basenplatz zurück.

In der letzten Zeit haben sich die Aktivitäten ausländischer Aufklärungsflugzeuge und Drohnen nahe der russischen Grenzen und Militärobjekte intensiviert. Ausländische Fluggeräte militärischer Zweckbestimmung tauchen regelmäßig über der Ostsee, der Region der Krim und Krasnodar sowie bei russischen Luftstützpunkten in Syrien auf. Zudem wurden sie an der Trennlinie im Donbass gesichtet.

ak/tm/sna