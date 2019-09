Schumacher bei Bewusstsein? „Le Parisien“ spekuliert um Zustand des Deutschen

Zuvor hatte die französische Zeitung berichtet, dass Schumacher heimlich in das Pariser Georges-Pompidou-Krankenhaus gebracht worden sei. Demnach soll sich in der Klinik der ehemalige Formel-1-Weltmeistereiner experimentellen Behandlung durch Professor Philippe Menasché unterziehen.

Im gestrigen Beitrag verwies die Zeitung auf mehrere Aussagen einer nicht genannten Krankenschwester, die unter anderem noch einem weiteren Kollegen mitgeteilt habe, dass Schumacher wirklich in diese Klinik gebracht worden sei und derzeit angeblich im Bewusstsein sei.

Unter anderem berichtet die Zeitung , dass Schumacher im Pariser Krankenhausbekommen habe. Der aktuelle FIA-Chef betrat demnach das Krankenhaus um 17:15 Uhr und blieb dann etwa 45 Minuten bei Michael.

Die Information über die Behandlung von Schumacher bestätigte bislang offiziell die Klinik nicht und verweist auf die ärztliche Schweigepflicht. Die Familie des Sportlers gab auch keine Kommentare dazu.

Michael Schumacher ist der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten. Geboren 1969 in Hürth, Nordrhein-Westfalen, debütierte der begabte deutsche Pilot 1991 in der Königsklasse des Automobilsports. Seitdem war er für die Rennstalls Jordan, Benetton, Ferrari und Mercedes AMG aktiv. In 307 Rennen, an denen Schumacher von 1991 bis 2012 teilnahm, gewann er 91-mal den ersten Platz und wurde siebenmal Weltmeister.

Bei einem Skiunfall im Dezember 2013 erlitt Schumacher schwere Kopfverletzungen und befindet sich seitdem in einer medizinischen Rehabilitation. Seine Rekorde bleiben bisher ungebrochen.

ak/tm