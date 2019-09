Ein Toter und zwei Verletzte: Explosion in Wohnhaus Düsseldorf

Bei einer Explosion in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden dabei verletzt.

Bei dem Toten handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um den 75-jährigen Wohnungsinhaber. Unter den Verletzten ist laut der Feuerwehr eine schwangere Frau. Bewohner und Anwohner in der Nachbarschaft waren mitten in der Nacht zum Mittwoch durch die Detonation aus dem Schlaf gerissen worden. Fenster zerbarsten und Türen wurden aus den Angeln gerissen, so die Polizei. Mehrere geparkte Autos vor dem Gebäude wurden ebenfalls beschädigt.

Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen bereits die Ermittlungen zur Ursache der Explosion und des Feuers auf. Die Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf circa 100.000 Euro.

ak/tm/dpa