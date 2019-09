„Amerikanische Zensur”: Facebook sperrt Account von Simonjan

Die Online-Plattform begründete den Schritt mit einem Verstoß gegen ihre Richtlinien. Warum es zur Sperrung gekommen sei, sei allerdings unklar, schrieb der Sender RT in seinem Telegram-Kanal. Man habe bereits eine Anfrage an Facebook gesendet.

Simonjan bezeichnete die Sperrung als Beispiel von US-Zensur.

„Wir leben in einem Land, in dem die amerikanische Zensur ziemlich frei und ohne Hindernisse praktiziert wird“, sagte sie gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti am Donnerstag.

Die jüngere Generation, die die meiste Zeit in den sozialen Netzwerken verbringe, halte dies für ganz normal, aber jene, die älter seien und „die Parade anführen”, verstehen es einfach nicht, worum es gehe, so Simonjan.

Sie räumte anschließend ein, sie sei traurig, dass ihr Account gesperrt worden sei.

jeg/gs/sna