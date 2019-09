Darum ist Facebook-Kryptowährung für Europa gefährlich – Frankreichs Finanzminister erklärt

In der EU gebe es keine spezifischen Vorschriften für Kryptowährungen, was ein Problem sein könne, da nur ein winziger Bruchteil der Bitcoins oder anderer digitaler Münzen in Euro umgewandelt wird.

Außerdem bereiteten die Pläne des US-amerikanischen Social-Media-Riesen Facebook, die eigene digitale Währung Libra an Hunderte Millionen Nutzer für Zahlungen weltweit zu verbreiten, in Europa Sorgen.

Libra könnefür die Verbraucher, die finanzielle Stabilität und sogar fürdarstellen, sagte Bruno Le Maire gegenüber Reportern bei einem Treffen der EU-Finanzminister in Helsinki.

Er unterstrich, dass es nötig sei, Libra in Europa zu blockieren, und forderte die Schaffung eines „gemeinsamen Regelwerks“ für digitale Währungen auf EU-Ebene.

Im vergangenen Jahr sind neue EU-weite Vorschriften in Kraft getreten, die darauf gezielt seien, die Kontrolle über Handelsplätze mit virtuellen Währungen zu verstärken und das Risiko von Geldwäsche und anderer Finanzkriminalität zu verringern.

sm/mt