Tschernobyl-Tour auf eigene Faust: Polizei nimmt vier Stalker fest

Polizeiangaben zufolge drohen den Stalkern Geldstrafen.

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986. Zwei Explosionen zerstörten einen der vier Reaktorblöcke des Atomkraftwerks Tschernobyl und schleuderten radioaktives Material in die Atmosphäre, das weite Teile Russlands, Weißrusslands und der Ukraine verseuchte. Die radioaktive Wolke zog bis nach Mitteleuropa und zum Nordkap. In der Ukraine wurden insgesamt 50.000 Quadratkilometer und in Weißrussland rund 46.500 Quadratkilometer Fläche verseucht. In Mitleidenschaft gezogen wurden 19 russische Regionen mit einer Gesamtfläche von 60.000 Quadratkilometern.

ls/mt