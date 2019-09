Pariser Metro wegen Massenstreik lahmgelegt – Fotos

Aus Protest gegen die Rentenreformpläne von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind Beschäftigte der Pariser Metro und der Nahverkehrsbetriebe am Freitag massenhaft nicht an ihren Arbeitsplätzen erschienen. Das teilte die Zeitung „Le Figaro“ unter Berufung auf den staatlichen Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs in Paris (RATP) mit.