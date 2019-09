Riesen-Stau wegen Vollsperrung – Viele Fahrer mussten auf der A2 übernachten

Wegen einer stundenlangen Vollsperrung der A2 zwischen Westfalen und Hannover haben viele Autofahrer bis tief in die Nacht in ihren Fahrzeugen festgesessen.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Menschen in den Wagen, bis die Strecke nach Polizeiangaben gegen vier Uhr morgens am Samstag wieder freigegeben wurde.

Die #Vollsperrung der #A2 bei Bad Eilsen wurde gegen 4 Uhr aufgehoben. Der Stau hat sich inzwischen aufgelöst. Da sich noch einige Lkw auf dem Seitenstreifen befinden, bitten wir weiterhin um Vorsicht! Allen eine gute Fahrt! — Polizei NRW BI (@polizei_nrw_bi) September 14, 2019

​Seit Freitagvormittag war die Fahrbahn wegen eines Unfalls gesperrt gewesen. Zeitweise staute sich der Verkehr auf circa 20 Kilometern, auch auf den Ausweichstrecken ging nichts mehr. Noch bis in die Nacht hatte der Stau eine Länge von zehn Kilometern.

Vollsperrung Autobahn 2 kündigt sich an, keine Autos auf der Gegenspur und dann die Nacht-Baustelle. #A2 Vollsperrung: Mehr als 20 Kilometer Stau auf A2 Richtung Hannover. https://t.co/3PDdZo7cKT pic.twitter.com/ybiuZuZqkm — Fabian Matzerath (@FabianMatzerath) September 14, 2019

und danach der lange Stau aufgrund der Vollsperrung der Autobahn 2 #A2 Vollsperrung: Mehr als 20 Kilometer Stau auf A2 Richtung Hannover. https://t.co/NiVpziwikD pic.twitter.com/xSb2ZbejEb — Fabian Matzerath (@FabianMatzerath) September 14, 2019

@DanimathDunker Autobahn gesperrt. 20 km Stau auf A2 bei Porta. pic.twitter.com/hds7dbCbuM — Jan-Piet MENS (@jpmens) September 13, 2019

Stau. Es geht nichts mehr... Ich hasse die A2 pic.twitter.com/VctwloVifF — Thomas 🏌 (@xxlhonk) September 13, 2019

Nach dem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto zwischen Bad Eilsen und Rehren war eine größere Menge Diesel in den offenporigen Asphalt geflossen. Dort musste der Asphalt erneuert werden, was bis in den Morgen dauerte.

ak/mt/dpa