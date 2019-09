Flugzeug startet in Frankfurt und muss über Atlantik notlanden – Wegen eines Kaffeebechers

Der Airbus A330 mit 326 Passagieren an Bord war demnach auf dem Weg von Frankfurt nach Cancun (Mexiko), als der Kapitän sein Heißgetränk auf die Instrumente in seiner Kabine verschüttet und dabei zwei Audio-Bedienpulte beschädigt haben soll. Die Crew bemerkte dann Rauch im Cockpit und meldete eine Notlandung am irischen Flughafen Shannon an. Verletzte unter den Passagieren sowie in der Crew an Bord gab es nicht.

Wie es von AAIB hieß, wurde dem Piloten der Kaffee ohne Deckel serviert. Der größte Teil des verschütteten Kaffees landete demzufolge auf seinem Schoß.

Der Vorfall ereignete sich am 6. Februar 2019, kam jedoch erst kürzlich ans Licht.

jeg/mt