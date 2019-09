Tiefhängende Frucht: Weltkriegsbombe in Baum auf der Krim entdeckt

Auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist eine deutsche Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die jahrzehntelang an einem Baum hängen blieb. Dies teilte das Katastrophenschutzministerium Russlands am Samstag mit.

Die Waffe wurde am Freitag in der Nähe des Dorfes Bondarenkowo entdeckt, das knapp elf Kilometer von dem Urlaubsort Aluschta entfernt an der südlichen Küste der Halbinsel liegt.

Das Gewicht des Fundes betrug ein Kilogramm. In der Gegend konnten die Beamten des Katastrophenschutzministeriums auchfinden.

Darüber hinaus setzte sich ein Mann aus der Ortschaft Adschi-Muschkai nahe Kertsch mit den Rettungsdiensten in Kontakt, weil er bei Bauarbeiten auf einen waffenähnlichen Gegenstand gestoßen war. Sein Fund entpuppte sich als eine weitere Bombe.

