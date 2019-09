Lindemann-Projekt: Rammstein-Sänger kündigt neues Album an

Rammstein-Sänger Till Lindemann hat ein zweites Album des deutsch-schwedischen Duo Lindemann angekündigt. Als erste Auskopplung dafür wurde am Freitag das brachiale Rockstück „Steh Auf“ veröffentlicht. Ein Video davon tauchte auf YouTube auf. Das teilte die Deutsche Presse-Agentur am Samstag unter Verweis auf die Agentur Check Your Head mit.