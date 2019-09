Am Himmel über Istanbul: Russische Su-35 zeigt Kunstflugfiguren – Video

Das russische Mehrzweck-Kampfflugzeug Su-35, das nebst dem Amphibienflugzeug Be-200 am Luftfahrt- und Technologiefestival Teknofest 2019 in der Türkei teilnimmt, zeigte am Sonntag seine Fähigkeiten am Himmel über Istanbul. Dies meldet die türkische Agentur Anadolu.