Sachsen: Polizei stoppt 94-jährigen Geisterfahrer im E-Rollstuhl auf Bundesstraße

Die Polizei hat im sächsischen Plauen einen Geisterfahrer im Elektrorollstuhl gestoppt. Der 94-Jährige war am Samstag auf einer mehrspurigen Bundesstraße in Richtung Innenstadt unterwegs – jedoch auf der falschen Fahrbahn. Das teilte die Agentur dpa am Sonntag unter Berufung auf die örtliche Polizei mit.