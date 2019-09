Zusammenarbeit von Mensch und Tier: Robbe hilft Drogenkartell zu zerschlagen

Am Dienstag, dem 3. September wurden zwei illegale Migranten, ein Franzose und ein Brite auf einer Insel im Westen Australiens gesichtet. Die Männer waren gerade dabei, Drogen – darunter Kokain, Ecstasy, und Methamphetamin – unter Seetang zu verstecken. Als sie merkten, dass sie aufgedeckt worden waren, versuchten sie zu fliehen – aber eine große Robbe versperrte ihnen den Weg.

Ein Freiwilliger berichtete von der Flucht der Verbrecher: „Sie haben sie (die Robbe) aufgeweckt. Sie ist hochgesprungen und hat die beiden angebrüllt. Sie hatten im Grunde die Wahl, entweder an der Robbe vorbeizugehen oder sich festnehmen zu lassen.“ Die Männer trafen die Entscheidung, sich verhaften zu lassen.

Sie waren nicht die einzigen, die in diesem Drogendeal involviert waren. Laut Chris Dawson, einem Polizeikommissar in Westaustralien Chris Dawson waren ein Brite, ein Amerikaner und ein Australier bereit, an der Küste die Drogen zu empfangen. Die drei Verdächtigen sind vor Gericht am Donnerstag, dem 12. September gehört worden.

„Wir haben hier ein großes internationales Drogensyndikat zerschlagen“, erklärte er.

