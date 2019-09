Zusammenstoß mit nordkoreanischen illegalen Fischern: Zahl verletzter Grenzschützer präzisiert

Am Dienstag war berichtet worden, dass in der ausschließlichen Wirtschaftszone der russische Grenzschutz zwei nordkoreanische Fischkutter im Japanischen Meer wegen illegalen Fischfangs aufgebracht hatte. Darüber hinaus wurden elf Motorboote Russlands entdeckt. Die Besatzung eines Schiffes griff die russischen Grenzschutzbeamten an. Insgesamt vier Militärs wurden dabei verletzt. Zuvor war von drei Personen die Rede gewesen.

Die Militärs haben laut einer offiziellen Mitteilung des russischen Ermittlungskomitees Verletzungen verschiedenen Grades. Einer hat demnach. Russischen Medienberichten zufolge ist der Zustand von allen Verletzten stabil; sie seien aber bislang nicht in Krankenhäuser eingeliefert worden, da sie sich weit im Meer befinden und die Wetterbedingungen schlecht sein sollen.

Dem Ermittlungskomitee zufolge wurde bereits ein Strafverfahren eingeleitet.

