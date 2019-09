Legendärer tätowierter Kater am Ural vermisst

In der Ural-Stadt Jekaterinburg ist seit Tagen ein ungewöhnlicher Kater abgängig, der von seinem Herrchen geflohen ist. Der Stubentiger der Rasse Sphynx ist in dieser russischen Region ein Star, weil sein ganzer Körper mit Tattoos übersät ist.

Bes (Dämon) heißt das Tier und wird seit Sonntag vermisst, wie sein Besitzer, der Sportblogger Kara Fight, via Instagram mitteilte. Der Kater sei aus dem Fenster gesprungen. Er mache sich Sorgen, weil der fast felllose Bes nachts auf der Straße frieren könne, so der Blogger.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #KaraFight Блатные есть..?!?!;) #пацанамсалам»$»☝🏿💂🏿‍♂️😹😹😹 Публикация от @ karafight_official 10 Дек 2017 в 10:51 PST

Innerhalb eines Tages haben mehr als 6700 Nutzer seinen Post mit „Gefällt mir“ markiert. Der Autor selbst kann auf Instagram mit etwa 227.000 Followern aufwarten.

Einige Nutzer machten auf den reichlich tätowierten Körper des Stubentigers aufmerksam und bescherten dem Halter auch negative Kommentare.

Einer schrieb beispielsweise, er unterstütze es nicht, wenn man Haustiere tätowiert, fügte aber zugleich hinzu:

„Der Kater tut mir leid. Das ist natürlich ein Wahnsinnsstress für ihn. Man wird ihn finden – so Gott will”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KaraFight_Be$ (@karafight_bes) 16 Фев 2018 в 7:57 PST

In Jekaterinburg liegen die Lufttemperaturen in diesen Septembertagen tagsüber bei 13 Grad Celsius und sinken nachts auf plus drei Grad.

leo/ae