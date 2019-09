Hannover: Marokkaner unter Raubmordverdacht – war Opfer eine Flüchtlingshelferin?

Am 11. September haben Polizisten in Hannover-Ahlen einen Horror-Fund gemacht: Die Leiche einer 61-jährigen Frau wurde in einem Verschlag unter dem Dach in ihrer Wohnung entdeckt. Am Sonntag wurde ein aus Marokko stammender Tatverdächtiger festgenommen. Neben Polizeiermittlungen versuchen auch Medien, Details sowie Hintergründe aufzuklären.