Sieben Tote und Dutzende Verletzte bei Taliban-Anschlag in Afghanistan

Bei einem Anschlag in der afghanischen Provinz Sabul am frühen Donnerstagmorgen sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 85 weitere wurden verletzt.

Wie der TV-Sender ToloNews unter Berufung auf die Polizei berichtet, detonierte eine Autobombe in der Nähe eines Krankenhauses. Einige Bürogebäude und Häuser seien schwer beschädigt worden. Die Opferzahl könnte laut afghanischen Behörden noch steigen.

د زابل ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان وایي چې دې پېښه کې تر اوسه ۲۰ کسان شهیدان شوي او له ۹۰ کسانو زیات ټپیان دي. حق بیان وایي روغتون پوره له منځه تللی ټپیان او مړي له کنډوالو لاندې دي.#Zabul #Qalat pic.twitter.com/knGOLj0JiQ — RTA Pashto (@rtapashto) 19 сентября 2019 г.

​Das Büro des afghanischen Geheimdienstes NDS befinde sich ebenfalls in der Nähe, es seien aber keine Mitarbeiter verletzt worden.

Die Taliban bekannten sich laut dem Sender zu dem Anschlag. Allerdings sei das Ziel der Taliban-Attacke das NDS-Büro gewesen.

Am vergangenen Dienstag waren bei zwei Selbstmordattentaten der Taliban in der Provinzhauptstadt Tscharikar und in der Hauptstadt Kabul mindestens 48 Menschen ums Leben gekommen. Die Taliban drohen damit, die für Ende September angesetzten Präsidentschaftswahlen zu verhindern.

ta/ae