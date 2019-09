Mindestens 30 Zivilisten sterben bei Luftangriff in Afghanistan

Der Angriff ereignete sich demzufolge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Ort Khogyani in der Provinz Nangarhar. Ziel soll dabei ein Versteck der Terrormiliz IS* gewesen sein. Wie drei Regierungsvertreter der Agentur mitteilten, seien stattdessen aber Bauern in der Nähe eines Feldes tödlich getroffen worden.

Den Luftschlag sollen die afghanischen Streitkräfte mit Unterstützung der USA verübt haben. Das Verteidigungsministerium in Kabul bestätigte den Vorfall, machte aber zunächst keine Angaben zur Zahl der Todesopfer. Das US-Militär war für eine Stellungnahme nicht verfügbar.

*Terrororganisation, in Russland verboten

