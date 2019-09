Brechdurchfall im Jugendcamp Grömitz – 51 Menschen betroffen

Mehrere Jugendgruppen und zwei erwachsene Betreuer sind in einem Zeltlager an der Ostsee an Brechdurchfall erkrankt. Sie wurden auf dem Gelände des Jugendcamps Grömitz nahe Lübeck isoliert und in einem mobilen Krankenlager behandelt, teilte eine Sprecherin des Kreises Ostholstein am Donnerstag mit.