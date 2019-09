In Grosny, der Hauptstadt der russischen Teilrepublik Tschetschenien, ist es am späten Donnerstagabend zu einem Großbrand gekommen.

Nach vorläufigen Angaben ging einer der Läden in der dritten Etage in Flammen auf. Der Brand breitete sich schnell auf die in der Nähe liegenden Räume aus. Alle Käufer sowie Mitarbeiter und Besucher des Einkaufszentrums seien rechtzeitig evakuiert worden.

Der Großbrand wurde von etwa 50 Feuerwehrleuten gelöscht. Dem republikanischen Gesundheitsministerium zufolge wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

ai/gs/sna