Explosion im Irak fordert neun Todesopfer

Mindestens neun Menschen sind am Freitag bei der Explosion eines Sprengsatzes in der irakischen Stadt Kerbela ums Leben gekommen. Dies berichtet der TV-Sender Al-Sumaria unter Verweis auf das irakische Innenministerium.

Demnach explodierte ein Sprengsatz in einem Linientaxi, das sich in der Nähe eines Checkpoints an einer Einfahrt in die Stadt befand.

„Neun Menschen sind bei einer Explosion an einer Einfahrt nach Kerbela getötet, vier weitere sind verletzt worden“, teilte der TV-Sender mit.

Das Webportal Baghdadtoday berichtete jedoch unter Verweis auf ein Mitglied des Provinzrates, die Explosion sei auf einen technischen Fehler zurückzuführen: Das Fahrzeug, das einen Gasantrieb gehabt habe, habe Feuer gefangen, und es sei zu einer Explosion gekommen.

