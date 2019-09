Düsseldorf: Automat kauft alte Handys ab

Demnach gehören die Düsseldorfer Filialen von „Media Markt“ zu den Standorten, an denen das Unternehmen in den kommenden sechs Monaten Ankauf-Automaten für Smartphones testen wird. In der Filiale an der Metrostraße sei ein solcher Automat schon aufgestellt worden, Mitte Oktober werde ein weiterer in der Filiale in den Bilker Arkaden folgen. Das Unternehmen kooperiere dabei mit dem US-Anbieter Ecoatm.

„Das ist eine richtig gute Sache“, so Tobias Bechter, Geschäftsführer von „Media Markt“. Denn mehr als 100 Millionen alte Smartphones lagern einer Studie zufolge inzwischen in den Schubladen der Deutschen. Der Weiterverkauf sei teils nervig, teils auch bei älteren Geräten mäßig lukrativ – doch in den Hausmüll gehören die Geräte auch nicht.

Die Automaten sollen den Vorgang einfach machen – er dauert laut einer Mitteilung von „Media Markt“ etwa sieben Minuten. Zunächst beantwortet man Fragen zum Smartphone, danach wird es elektonisch geprüft und die IMEI-Nummer ausgelesen, als drittes ermittelt der Automat den Wert, abhängig von Alter und Zustand. „Dann kann der Kunde entscheiden, ob er das Angebot annimmt – und wenn er das will, erhält er einen Media-Markt-Gutschein über den Betrag.“

Der Automat nimmt den Angaben zufolge auch defekte Geräte, etwa mit gebrochenem Display oder Wasserschaden. In solchen Fällen würden die Telefone ausgeschlachtet und die Ersatzteile oder auch nur die enthaltenen wertvollen Rohstoffe verwertet – Kupfer, Kobalt, Silber, Gold. Wenn der Automat dem Handy keinerlei Wert zuschreibt, bietet er die Entsorgung an. Ob man im Vergleich mit dem Weiterverkauf auf eigene Faust immer den besten Preis erzielt, mag Bechter nicht versprechen: „Aber es werden definitiv faire Preise bezahlt. Und man hat vor allem keinerlei Aufwand damit.“

pd/sb/