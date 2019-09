Ungarn: 38 Migranten in Frachtcontainer aus Serbien entdeckt

Die ungarische Polizei hat in einem Eisenbahn-Frachtcontainer an der Grenze zu Serbien 38 illegale Migranten entdeckt. Dies meldet der serbische Rundfunk- und TV-Sender RTS (Radio-Televizija Srbije).

„Die ungarische Polizei an der Grenz-Eisenbahnstation Kelebia hat in einem Frachtcontainer 38 Migranten aufgefunden. 36 davon haben mitgeteilt, sie seien Afghanen, zwei weitere – Eritreer“, meldet der TV-Sender.

Da von den entdeckten Personen keiner irgendwelche Dokumente für den Aufenthalt in Ungarn besessen habe, seien sie alle in das Aufnahmezentrum Tompa-Kelebia an der Grenze abtransportiert worden.

