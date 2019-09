Nach einer Schießerei in der Innenstadt von Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Das teilte der lokale TV-Sender CBS4 WTTV am Sonntag unter Verweis auf Polizeiangaben mit.

Laut der Meldung ereignete sich der Vorfall am späten Samstagabend (Ortszeit) im Raum des Restaurants „Steak 'n Shake“.

Nach Polizeiangaben befinden sich zwei Verletzte in kritischem Zustand. Die restlichen vier seien bei Bewusstsein und befänden sich außer Lebensgefahr. Bei den Verletzten handelte es sich sowohl um Erwachsene als auch Minderjährige. Sie mussten in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.

Wie der WISHTV berichtete, stuft die Polizei das Geschehen nicht als „Massenschießerei“ ein. Die Tat habe ein Mensch begangen. Nach dem Schützen werde zurzeit gefahndet.

Die Polizei befragt zurzeit Augenzeugen und Betroffene. Auch Aufnahmen von Überwachungskameras werden geprüft. Das ist bereits nicht der erste derartige Vorfall in den USA in den zurückliegenden 24 Stunden.

Zwei Tote nach Schießerei in South Carolina

Bei einer Schießerei in einem Café im US-Bundesstaat South Carolina kamen am Samstag zwei Menschen ums Leben, weitere acht Personen erlitten Verletzungen. Vier von ihnen seien am Ort des Geschehens medizinisch versorgt worden. Weitere vier seien in Krankenhäuser gebracht worden.

ns/mt