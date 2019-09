Deutsche Bahn plant größtes Programm der Eisenbahngeschichte

Die Eisenbahn in Deutschland erwartet vom Klimapaket der Regierung den größten Wachstumsschub in der 180-jährigen Bahngeschichte. Bis 2030 werde man laut dem Konzernchef Richard Lutz insgesamt 20 Milliarden Euro zusätzlich bekommen.

„Wir haben immer gesagt: Deutschland braucht eine starke Schiene“, sagte Lutz in einer telefonischen Pressekonferenz. „Seit Freitag können wir sagen: Deutschland bekommt eine starke Schiene.“

Das Klimakabinett der Bundesregierung hatte am Freitag beschlossen, mehr Geld in die Bahn zu stecken, Steuern für Fahrkarten zu senken und Genehmigungsverfahren für Bauprojekte zu beschleunigen. Die Bahn kündigte an, dass Fahrkarten im Fernverkehr zehn Prozent billiger werden, sobald die Steuersenkung in Kraft tritt.

Das betrifft nach Bahnangaben auch die Fahrkarte Bahncard 100, mit der momentan 53 000 Kunden unbeschränkt fahren. Die übrigen Bahncards gelten als Rabattkarten. Ob auch sie günstiger werden, hänge von der genauen gesetzlichen Regelung ab, hieß es bei der Bahn.

Die Beschlüsse vom Freitag brächten der Eisenbahn bis 2030 noch einmal 20 Milliarden Euro zusätzlich, sagt Lutz. Er sprach von einer Wende. Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla sagte: „Der Rückenwind bekommt schon fast Sturmstärke.“

sm/mt/dpa