Absturz von Lion-Air-Maschine in Indonesien: Zeitung nennt mögliche Ursachen

Die Form des indonesischen Berichts unterscheidet sich von Dokumenten dieser Art in Europa und den USA. In dem Papier werden keine Hauptursachen der Katastrophe genannt, sondern etwa 100 Punkte aufgelistet, in denen unterschiedliche Probleme beschrieben werden.

Laut den indonesischen Ermittlern sollen beim Absturz der Maschine in Indonesien Konstruktions- und Aufsichtsfehler die Schlüsselrolle gespielt haben. Unter anderem geht es um Piloten- und Wartungsfehler.

Derzeit handelt es sich um einen Entwurf. Der Abschussbericht soll erst im November präsentiert werden.

Ein Boeing-Sprecher kommentierte laut Reuters den Zeitungsbericht nicht, sagte aber, dass das Unternehmen weiter mit den indonesischen Behörden zusammenarbeite, die an der Erstellung des Berichts arbeiten.

Im Oktober 2018 war eine Boeing 737 MAX der indonesischen Billigfluglinie „Lion Air“ kurz nach dem Start abgestürzt. 189 Personen starben.

