Missglückte Lieferung: Ehepaar in Österreich bekommt Ecstasy statt Kleidung

Eigentlich sollte es ein gemütliches Frühstück für ein Linzer Ehepaar werden. Doch damit war es schnell vorbei, als der Zusteller zwei Pakete von der Post brachte. Anstatt langersehnter Kleidung, die via Internet in den Niederlanden bestellt worden waren, enthielt ein Paket Suchtgift im Wert von circa 500.000 Euro. Dies meldet die Polizei in Linz.