Etwa 800 Kinder aus Russland werden in Terroristenlagern im Nahen Osten vermutet

Etwa 800 russische Kinder können sich in den Terroristenlagern in der Nahostregion befinden. Dies teilte die offizielle Sprecherin des Ermittlungskomitees Russlands, Swetlana Petrenko, am Montag gegenüber Sputnik mit.

Diese Zahl wurde bei einer Sitzung zu Fragen der Fahndung nach vermissten Minderjährigen genannt, die von dem Vorsitzenden des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, durchgeführt wurde. Dieser Richtung wie insgesamt dem Schutz der Kinder vor rechtswidrigen Beeinträchtigungen schenkt die Behörde eine besondere Aufmerksamkeit.

„Die Anwesenden haben auch die äußerst wichtige Frage der Rückkehr der Kinder besprochen, die sich in den Lagern von Terroristen in verschiedenen Ländern befinden. Nach vorhandenen Angaben können sich etwa 800 russische Kinder in solchen Lagern in der Nahostregion aufhalten“, sagte Petrenko.

