Fahrwerk fing Feuer: Fast 50 Verletzte bei harter Flugzeuglandung in Russland

„Zum Stand von 22 Uhr Moskauer Zeit haben 49 Menschen um ärztliche Hilfe angefragt“, sagte ein Sprecher der Rettungsdienste gegenüber RIA Novosti.

Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk — Пятый канал Новости (@5tv) September 25, 2019

​Die Maschine der russischen Charterfluggesellschaft Azur Air hatte mehr als 300 Menschen an Bord, als sie am Abend aus Vietnam kommend in der Gebietshauptstadt der Region Altai landete. Die Behörden ordneten eine Untersuchung dazu an, wie es zu dem Brand an dem Fahrwerk kommen konnte. Den Angaben zufolge handelte es sich um eine Maschine vom Typ Boeing 767-300.

ta/ae