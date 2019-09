Nach Todesfällen: Behörden schließen drei Apotheken in Köln

Nach dem Tod einer Frau und ihres Neugeborenen nach der Einnahme eines Glukose-Tests auf Schwangerschaftsdiabetes veranlassten am Donnerstag das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und die Bezirksregierung Köln die sofortige Schließung der Heilig Geist-Apotheke, in der die Arzenei verkauft worden war. Zwei weitere Apotheken, die demselben Pharmazeuten gehören, wurden auch geschlossen.

Glucose-Todesfälle - Sofortige Schließung von drei Apotheken angeordnet❗️

Das @MAGS_NRW und die Bezirksregierung Köln veranlassen die sofortige Schließung der Apotheke am Bilderstöckchen (Hauptapotheke) sowie der beiden Filialapotheken (Heilig-Geist-Apotheke, Contzen-Apotheke). pic.twitter.com/wLJQhhLQs0 — BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) September 26, 2019

Es gehe um den vorbeugenden Gesundheitsschutz während der laufenden Ermittlungen, so ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministeriums am Donnerstag.

​Nach Angaben von Stadt und Polizei waren eine 28 Jahre alte Frau und ihr per Notkaiserschnitt geborenes Kind an den Folgen der Einnahme eines in der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich hergestellten Glukosemittels gestorben

