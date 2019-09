Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der polnischen Stadt Gdansk. Der Bus kam aus Kandern im Landkreis Lörrach (Baden-Württemberg), sagte eine Sprecherin der Polizei aus Gdansk der Deutschen Presse-Agentur in Warschau.

Laut Polizei wurde der 60 Jahre alte deutsche Fahrer des Busses vorläufig festgenommen. Nach den Ergebnissen eines Alkoholtests war der Mann nüchtern.

Laut ersten Ermittlungen war der Fahrer vermutlich bei Rot abgebogen und stieß dabei mit der Straßenbahn zusammen.

#Gdańsk: wg wstępnych ustaleń policjantów do zderzenia autobusu z tramwajem doszło, gdy autokar wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Jak usłyszał od strażaków nasz reporter @MaciejBk1, rannych jest trzynaście osób, wśród nich najmocniej poszkodowana jest motornicza pic.twitter.com/n6kiVQjHp7 — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) September 26, 2019

Ein Sprecher der Feuerwehr in Gdansk sagte laut der Nachrichtenagentur PAP, es handele sich bei zehn der 13 Verletzten um Deutsche, die in dem Reisebus saßen. Drei weitere Verletzte seien Polen – unter ihnen der Straßenbahnfahrer und zwei Passagiere. Die Bergung der Straßenbahn dauerte am Donnerstagabend noch an.

dg/sb