Falsch gepinselt: US-Imitat eines russischen Kampfhubschraubers muss in die Lackiererei

Ein Ausbildungszentrum der US Navy setzt MH-60-Hubschrauber ein, um bei Übungen und Manövern die Kampfhubschrauber möglicher Gegner zu simulieren, namentlich: den russischen Mi-24. Doch dafür muss der Tarnanstrich stimmen.

Im grün-grauen Flecktarn des amerikanischen Helikopters mangelt es allerdings an Gelbtönen, befanden die Verantwortlichen des Naval Aviation Warfighting Development Center. Um authentischer zu werden, muss die MH-60 in die Lackierwerkstatt.

Auch die US Air Force übt mit Simulanten: Auf der Nellis Air Force Base in Nevada wurde eine F-16C so umlackiert, dass sie dem neuesten russischen Kampfjet Su-57 ähnelt. Das soll den amerikanischen Kampfpiloten helfen, sich an das Aussehen der russischen Flugzeuge zu gewöhnen.