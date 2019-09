Erdbeben der Stärke 6,1 auf Philippinen

Demnach ist das Beben um 02.02 Uhr UTC (05.02 Uhr Moskauer Zeit) registriert worden. Das Epizentrum lag 185 Kilometer südöstlich der Hafenstadt Davao mit einer Bevölkerung von etwa 1,6 Millionen Einwohnern, in 88 Kilometern Tiefe.

Im Juli war von mehreren Erdbeben im Norden der Philippinen berichtet worden. Mindestens acht Menschen waren damals ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Die Beben richteten in der Stadt Itbayat, in der etwa 3000 Menschen leben, schwere Schäden an.

Die Philippinen liegen am sogenannten Pazifischen Feuerring, einer der bebenreichsten Regionen weltweit. Dort stoßen tektonische Platten aufeinander, die immer wieder für schwere Erschütterungen sorgen.

