Demnach startete das Flugzeug von der italienischen Nato-Basis Sigonella aus und wurde um neun Uhr MESZ im bulgarischen Luftraum gesichtet.

Nach ungefähr anderthalb Stunden begann das Flugzeug aufzuklären. Nach der Überwachung im Gebiet Sewastopol flog es in Richtung Noworossijsk.

Insgesamt soll das Boeing ungefähr zwei Stunden an der russischen Grenze verbracht haben.

Ausländische Flugzeuge und Drohnen, vor allem Luftfahrzeuge der US-Luftwaffe, werden in letzter Zeit immer häufiger an der russischen Grenze gesichtet. Trotz der Aufrufe des russischen Verteidigungsministeriums unternehmen sie ihre Aufklärungsflüge nicht nur über dem Schwarzen Meer oder unweit des nordwestrussischen Gebiets Kaliningrad, sondern auch in der Nähe der russischen Militärbasen in Syrien.

