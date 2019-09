USA: Verschollenes „Geisterschiff“ nach langer Zeit gefunden – Fotos

Amerikanische Tiefseetaucher haben im Oberen See des US-Bundesstaates Minnesota ein Schiffswrack gefunden. Es war 1901 gesunken und befuhr laut Legenden der Einheimischen den Oberen See als „Geisterschiff“, berichtet das lokale Portal MPR News.

Die „Hudson“ befand sich 250 Meter unter der Meeresoberfläche und wurde im Sommer gefunden, aber ihre Entdeckung wurde erst vor kurzem publik. Die Tiefseetaucher fanden das Schiff mithilfe des Sonars, und kurz darauf konnten sie ein paar Fotos von dem Wrack machen. Ihren Worten nach war das im 19. Jahrhundert gebautes Schiff fast intakt.

Die 88 Meter lange „Hudson“ wurde im Jahr 1888 aus Stahl gebaut und war „eines der schnellsten Schiffe des Sees“, schrieb Julius Wolff, Professor an der „University of Minnesota Duluth“ in seinem Buch „Schiffswracks des Oberen Sees“.

​Der „Duluth News Tribune“ schrieb damals über die „Hudson“, dass das Schiff als einer der „Greyhounds der Seen“ bekannt war.

Die „Hudson“ hatte eine Ladung Weizen und Flachs an Bord, als sie am 15. September 1901 Duluth verließ.

Als das Schiff die Apostle Islands im Oberen See passierte, kam ein Sturm auf. Am nächsten Tag, dem 16. September, sichetete der Leuchtturmwärter am Eagle River, der in den Oberen See mündet, einen „unbekannten“ Frachter, der sank.

Am 18. September berichtete die „Duluth News Tribune“, dass keine Anzeichen von einem Wrack gefunden wurden, und manche Zeugen berichteten sogar, dass ein zweites Schiff die Crew der „Hudson“ gerettet haben soll.

Erst am 20. September wurden Schiffstrümmer gesichtet, die der „Hudson“ zugeordnet werden konnten, sowie die Das Schicksal der übrigen Seeleute blieb unbekannt, und bei den Einheimischen kursierte in den folgenden Jahrzehnten das Gerücht, die „Hudson“ würde immer noch als Geisterschiff auf dem Oberen See segeln.

