Russland: Gericht verordnet Haft für zehn nordkoreanische illegale Fischer

„Das Gericht hat eine Vorbeugungsmaßnahme gegen vier nordkoreanische Fischer gewählt. Für die Zeit der Durchführung der Ermittlungen sind sie inhaftiert“, so ein Sprecher des Gerichts.

Früher am Montag war berichtet worden, dass sechs illegale Fischer aus Nordkorea zwei Monate in U-Haft kommen.

Damit liegt die Zahl der in Haft genommenen Ausländer bei zehn Personen.

Hintergrund

Am 17. September war berichtet worden, dass der russische Grenzschutz in der ausschließlichen Wirtschaftszone im Japanischen Meer zwei nordkoreanische Fischkutter wegen illegalen Fischfangs aufgebracht hatte. Darüber hinaus wurden elf Motorboote Russlands entdeckt. Die Besatzung eines Schiffes griff die russischen Grenzschutzbeamten an. Insgesamt wurden dabei vier Militärs verletzt.

