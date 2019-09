Russland will Syrern bei der Organisation des Russisch-Unterrichts in Schulen helfen

Russland wird laut dem bevollmächtigten Sekretär des Rates für Zusammenwirken mit religiösen Vereinigungen beim Präsidenten Russlands, Sergej Melnikow, Syrien eine methodische und jede andere Hilfe bei der Organisation des Russisch-Unterrichts in den Schulen erweisen. Dies teilte er nach dem Besuch der russischen Delegation in Syrien mit.

Die Mitglieder der Delegation der interkonfessionellen Arbeitsgruppe des Rates für Zusammenwirken mit religiösen Vereinigungen haben Syrien von 21. bis zum 25. September mit einer humanitären Mission besucht. Nach Melnikows Worten sei während der Gespräche mit den syrischen Ministern für Wakuf (auch Vakuf, Waqf; nach muslimischem Recht Eigentum, das vom Staat oder einer Person für religiöse oder wohltätige Zwecke übergeben wurde – Anm. d. Red.) und Ausbildung auch das Thema der Russisch-Ausbildung im Lande aufgeworfen worden.

„Das wichtigste, worüber wir noch gesprochen haben, ist, und der Minister für Bildungswesen hatte einen solchen Vorschlag unterbreitet. Der Prozess läuft schon. Er sagte uns, dass er ein Treffen mit unserer Ministerin für Bildungswesen, Olga Wassiljewa, hatte und dass diese Frage dort auch diskutiert worden sei“, so Melnikow bei einer Pressekonferenz in der Internationalen Nachrichtenagentur „Rossiya segodnya“.

Ihm zufolge wird in absehbarer Zeit eine Sitzung des Rates für Zusammenwirken mit religiösen Vereinigungen beim Präsidenten Russlands unter dem Vorsitz des Leiters der Administration des russischen Präsidenten, Anton Wajno, stattfinden, um die weiteren Aktionen zu besprechen.

„Insbesondere wird dies eine gewisse Bitte an das Ministerium für Bildungswesen sein, Überlegungen in Bezug auf die Hilfeleistung bei der Organisation des Russisch-Unterrichts anzustellen. Das kann die Vorbereitung von Methodikern oder irgendwelche anderen Formen betreffen“, so Melnikow.

Das syrische Ministerium für Bildungswesen hatte vor einigen Jahren damit begonnen, den Unterricht der russischen Sprache als zweiter Fremdsprache in das Schulprogramm einzuführen. Im August dieses Jahres hatte der syrische Präsident Baschar al-Assad den Staatsduma-Abgeordneten Dmitri Sablin bei dessen Besuch in Syrien gebeten, sich daran zu beteiligen, das Problem des Russischlehrer-Defizits in der Syrischen Arabischen Republik zu lösen, und zudem vorgeschlagen, Sprachzentren oder Sprachkurse zu organisieren. Der syrische Präsident hatte damals betont, dass immer mehr Syrer die russische Sprache lernen wollen, es in Syrien aber noch an Russischlehrern mangele, so dass es zurzeit unmöglich sei, die Zahl der Schüler für diesen Fremdsprachenunterricht zu erhöhen.

