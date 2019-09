Somalia: US-Militärs müssen Attacke auf eigene Basis abwehren und töten zehn Angreifer

Die US-Militärs und ihre Partner in Somalia haben während der Abwehr eines Angriffs auf einen Militärstützpunkt zehn Terrorkämpfer der radikalen Gruppierung „Al-Shabaab“* vernichtet. Dies meldet das Afrikanische US-Kommando.

Milizen der radikalen Gruppierung „Al-Shabaab“* haben laut den örtlichen Medien den US-Luftstützpunkt im Süden von Somalia angegriffen. Das Blatt Goobjoog News betont, dass der Angriff sich gegen die Luftbasis Baledogle in der Region Unter-Shabelle gerichtet habe. Nach Angaben der Quellen seien die militanten Kämpfer auf mit Sprengstoff beladenen LKWs in den Stützpunkt eingedrungen. Daraufhin habe es einen Feuerwechsel gegeben und der Angriff sei innerhalb von dreißig Minuten zurückgeschlagen worden. „Al-Shabaab“ habe bereits die Verantwortung für die Attacke übernommen.

„Als Antwort auf diesen Angriff und zwecks der Selbstverteidigung hatte das US-Kommando in Afrika zwei Luftschläge geführt und gegen „Al-Shabaab“-Terroristen Schützenwaffen eingesetzt. Nach Einschätzung der US-Kräfte und ihrer Partner seien zehn Terroristen erschossen und ein am Angriff beteiligtes Transportmittel vernichtet worden“, heißt es in der Mitteilung des US-Kommandos.

Es wird betont, dass die US-Militärs und ihre Partner beim Angriff nicht verletzt worden seien.

Die radikale islamistische Gruppierung „Al-Shabaab“* („Bewegung junger Mudschahed“), die in Somalia agiert, unterhält enge Verbindungen zur internationalen Terrororganisation „Al-Qaida“*. Sie führt einen bewaffneten Kampf gegen die Zentralregierung von Somalia und behindert die humanitäre Tätigkeit der Uno.

Die USA führen regelmäßig Schläge gegen Positionen der „Al-Shabaab“*.

*Eine in Russland verbotene Terrorvereinigung

ek/mt