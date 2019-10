Lebensgefährliche Aktion: Frau klettert ins Löwengehege und tanzt vor König der Tiere – Videos

In einem New Yorker Zoo ist es zu einer seltsamen und unklaren Situation gekommen. Eine Frau war ins Löwengehege gestiegen, um vor dem Tier zu tanzen.

Der Vorfall ereignete sich Medienberichten zufolge im Zoo in der Bronx. Auf zahlreichen im Netz aufgetauchten Videos ist zu sehen, wie eine Frau in schwarzer Hose und in einem T-Shirt ins Löwengehege steigt. Sie versucht, mit dem Tier zu sprechen, nähert sich ihm und winkt der Raubkatze zu, wobei sie tanzende Bewegungen unternimmt.

„Ich habe wirklich keine Angst vor nichts, das atmet“, kommentierte die Frau selbst ihre Aktion.

Laut ihren Aussagen hat sie keine Angst vor Tieren und begründet dies damit, dass „Tiere auch Liebe fühlen können“.

„Diese Aktion war eine schwerwiegende Verletzung und ein gesetzwidriger Verstoß, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod hätten führen können“, zitiert der TV-Sender CNN einen Zoosprecher.

ak/mt